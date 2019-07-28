Sivas bıçaklarının kalitesini böyle ispatladı İzle

-bıçak ili çivi kesme

-bıçak ile kağıt kesme

-müşteriler ile röportaj



( SİVAS -ÖZEL)- Sivaslı bıçak ustası imal ettiği kurban bıçakları ile 20’lik çivileri ortadan ikiye bölmeyi başardı SİVAS



- Sivaslı bıçak ustası imal ettiği kurban bıçakları ile 20’lik çivileri ortadan ikiye bölmeyi başardı. Sivaslı bıçak ustası Kadir Karatepe kurban için satışa sunduğu bıçakların kalitesini ispatlamak için ilginç bir deneye imza attı. Usta el üretimi bıçakları ile 20’lik çivileri ortadan ikiye böldü. Çivi kesen bıçaklarla daha sonra kağıt kesti. Çivi kesmiş olmasına rağmen bıçakların ağzının bozulmaması ise dikkat çekti. Kadir Karatepe bıçakların kalitesinin sırrını ise şu şekilde anlattı. “Çivi kestiğimiz bıçakları makas çeliğini döverek yaparız. Çelik olarak araç makası kullanıyoruz. Bıçaklarımız ile 20’lik çivi kesiyoruz ve garantili olarak satıyoruz. Satışa sunduğumuz bıçaklarında sunumunu kağıt keserek yapıyoruz. Çivi keserek ve kağıt kesere bu şekilde müşterimize sunum yapıyoruz. Çivi kesen bıçaklara rağbet çok fazla ama yetiştirebildiğimiz kadar müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şuan kurban bayramı öncesi olduğu için hem bileme hem imalat bir arada yapmakta zorlanıyoruz. Ama elimizden geldiği kadar gece gündüz çalışarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bıçaklarımızın fiyatları da 50 liradan başlıyor 150 Liraya kadar bıçağımız var. Bıçaklarımızın çivi kesmesi çeliğimizin kalitesinden dolayı bizde çivi keserek sunumumuzu yapıyoruz. Müşterilerinde oldukça ilgisini çekiyor.”

