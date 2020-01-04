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04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sivas beyaza büründü, 251 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Sivas beyaza büründü, 251 köy yolu araç ulaşımına kapandı

kar detay

Kar Temizleme Kar Yağışı 

-vatandaşlar röportaj
-kar temizleme

( SİVAS )- Sivas’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken 251 köy yolunu araç ulaşımına kapattı SİVAS

- Sivas’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken 251 köy yolunu araç ulaşımına kapattı. Sivas'ta geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırınca Sivaslılar güne beyaz örtü altında başladı.
İl genelinde 251 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar güne karla kaplanan araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizleyerek başladı.
Sivas Belediyesi ekiplerinin cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
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