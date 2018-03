Sivas Belediyesi'nin kameralarıyla çocuklar parklarda rahatça oynayabiliyor

--Kartal gözü sisteminin incelenmesi

- Sivas Belediyesi tarafından geliştirilen ‘Kartal Gözü’ isimli ileri düzeydeki güvenlik sistemi ile şehirde uçan kuşlar bile izlenebiliyor. TGRT ve İhlas Haber Ajansı tarafından çocuk parklarında güvenlik kamerası kullanılması talebi ile başlatılan kampanya, Sivas Belediyesi tarafından geliştirilmiş ileri seviyedeki güvenlik sistemini ortaya çıkarttı. Sivas’ta bir çok parkta, güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri bulunurken ‘Kartal Gözü’ adı verilen sistemle, gelişmiş kameralar ile şehrin tamamı 24 saat gözlenebiliyor. Kameraları yurt dışından ithal edilen, Sivas Belediyesine ait teknik ekip tarafından geliştirilen sistem ile 150 metre mesafeye kadar zifiri karanlıkta bile; plaka okuma ve yüz tanıma işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Gündüzleri ise 10 kilo metre mesafedeki araçların plakaları okunarak kişilerin eşkalleri tespit ediliyor. 10 Kilometre görüşe sahip Kartal gözü ile ilgili bilgi veren Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, projede kullandıkları gelişmiş kameraların 10 kilo metre görüş mesafesine sahip olduklarını belirtip, “Bu görüntülü güvenlik sistemini Yukarı Tekke ismini verdiğimiz, Sivas’ın tamamının izlenebileceği hakim bir tepede kurduk. Bu sistemi belediyemizde çalışan teknik ekip kurdu. Bilindiği gibi bir Selçuklu şehri. Bilindiği gibi çift başlı kartal Selçuklunun önemli simgelerinden bir tanesi. Kartallar gelişmiş görme kabiliyetine sahip canlı türleri. Bizde bu sisteme Kartal Gözü adını verdik. Bu sistem ile tamamen zifiri karanlıkla 150 metreye kadar plaka okuma ve kimlik tespiti yapabiliyoruz. Gündüz ise 10 kilo metrede ki mesafedeki nesneleri ve canlıları zoomlayarak tespit edebiliyoruz, göre biliyoruz, yazıları okuyabiliyoruz. Biz bu sistemin benzerlerini büyük mesire alanlarımızda, parklarımızda ve çocuk parklarımızda da kuruyoruz. Bir çok parkımızda şu anda bu sitem mevcut. Bir kısmında ise kuruluş çalışmaları devam ediyor. “dedi.

Uçak kuşu görüyor Aydın, Kartal Gözü ile Sivas’ta uçan her kuşun bile izlenebileceğini ifade edip, “Bez bu güvenlik sistemlerini şu nedenle önemsiyoruz. Maalesef son günlerde çocuk istismarları konuşuluyor. Parklarda ve mesire alanlarında yaşanan olumsuzluklar gündeme gelebiliyor. Bunları kontrol altına alabilmek, sürekli takip edebilmek ve vatandaşlarımızın bu alanları daha güven içerisinde kullanmalarını sağlamaktır. Bu nedenle bu sistemi önemsiyoruz. Bu sistemle Sivas’ta uçan her kuşu bile görme imkanına sahibiz.” Şeklinde konuştu.

TGRT ve İHA’ya tebrik. Aydın, TGRT ve İhlas Haber Ajansı’nı her çocuk parkında güvenlik kamerası bulundurulması noktasında başlattıkları kampanyadan ötürü tebrik edip, “TGRT ve İHA’yı başlattıkları kampanya ile ilgili öncelikle tebrik ediyorum. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan bu tip olumsuzlukların bertaraf edilebilmesi için, caydırıcı olabilmesi için bu teklif son derece önemli. Bu tür olumsuzluklar genelde kuytu yerlerde oluyor. Parklarda ve mesire alanlarında bu tip önlemler alındığı taktirde bu ciddi şekilde caydırıcı olacaktır. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için teknolojinin sunduğu imkanlardan azami ölçüde faydalanmamız lazım. Bu kapsamda Sivas Belediyesi olarak bir çok parkımızda bu sistemleri kurduk ve kurmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

