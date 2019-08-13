Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Sitenin bahçesine ektikleri bitki 29 yıl sonra çiçek açtı Haberi

Sitenin bahçesine ektikleri bitki 29 yıl sonra çiçek açtı Haberi

ÇİÇEK AÇAN BİTKİNİN ÇİÇEĞİNDEN GÖRÜNTÜ

Kooperatif 

-BİTKİYİ İNCELEYEN SİTE SAKİNLERİN GÖRÜNTÜ
-ÇİÇEK AÇMAYAN İKİNCİ BİTKİDEN GÖRÜNTÜ
-SİTE SAKİNLERİYLE RÖP.

( BURSA -ÖZEL)- 29 yıl sonra çiçek açan bitkiyle fotoğraf çektirmek için geliyorlar BURSA

- Bursa'da bir sitesinin bahçesine 29 yıl önce ekilen bitki bu yıl ilk defa çiçek açtı. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi Mudanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde ilk kez çiçek açtı. Site sakinleri 29 yıl sonra ilk defa çiçek açan bitkilerine gözü gibi bakıyor. Mudanya ilçesinde kooperatif sistemiyle 29 yıl önce yaptırılan 100 daireli sitede oturulmaya başlandıktan 6 ay sonra agave bitkisi ekildi. Bu zamana kadar ekilen bitkinin hiç çiçek açtığını görmeyen site sakinleri, bitkinin 29 yıl sonra çiçek açtığını görünce çok şaşırdı. Haziran ayında çiçek açan bitki çiçeği metrelerce yükseldi. Site sakinleri ise 29 yıl sonra açan çiçeği devrilmesin diye destekle koruyor. 29 yıl boyunca bu sitede oturduğunu ve bu bitkinin ilk kez bu yıl çiçek açtığını ifade eden Mehmet Durmuş, "1990 yılında kooperatif sistemiyle yaptırdığımız bu sitede oturmaya başladım. Buraya taşındıktan 6 ay sonra bu bitkilerden bahçemize 2 tane ekildi. 29 yıldır bahçemizde bulunan bu bitkilerden bir tanesi ilk defa bu yıl çiçek açtı. Bu çiçek açan bitkiyi görenler fotoğraf çektiriyor" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı