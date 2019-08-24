Siteler'de mermer granit mağazası açılışı - ANKARA Haberi
- Firmanın dış görüntüsü - Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tandoğan'ın açıklaması - Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in açıklaması - Mağazada yer alan ürünler Siteler'de mermer granit mağazası açılışı - Mermer ve granit sektöründe faaliyet gösteren Kiffa Stone'un Siteler'deki fabrika satış mağazası açıldıANKARA (AA) - Mermer ve granit sektöründe faaliyet gösteren firmanın Siteler'deki fabrika satış mağazası, düzenlenen törenle açıldı.Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, açılışta yaptığı konuşmada, hayırlı ve helal kazanç temennisinde bulundu.Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tandoğan ise farklı bir bakış açısıyla sektöre renk vermeyi hedeflediklerini söyledi.
Türkiye'nin dört bir köşesinden çıkarılan mermerlerin yanı sıra İtalya, Hindistan, Çin, İspanya, Yunanistan, İran gibi birçok farklı ülkenin taşlarından imal edilen ürünleri burada sergilemeye gayret ettiklerini belirten Tandoğan, doğru adımlar atarak kalıcı bir marka olmayı amaçladıklarını ifade etti. Kiffa Stone'un Siteler'de açılışı yapılan satış mağazasında özel tasarım mermer ve granit ürünler yer alıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım