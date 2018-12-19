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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sitede yangın paniği

Sitede yangın paniği

yangın yerinden görüntüler detaylar

Yangın Paniği Uttu Yangın Yeri Yangına Müdahale 

-itfaiyenin normal hortumla müdahale anı

( BURSA ) -- İtfaiye daireleri su basmasın diye ev hortumuyla yangına müdahale etti BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sitede çıkan baca yangını vatandaşları korkuttu. Süleymaniye Mahallesi'nde bir sitenin bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Bacadan çıkan dumanlar kısa sürede bütün daireleri kapladı. Durumu fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yoğun duman sebebiyle sitede oturanlar kendilerini güçlükle dışarı attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye, daireleri su basmaması için yangına ev hortumuyla müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarını site sakinleri ve mahalle halkı meraklı gözlerle izledi. (SF-MŞ)
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