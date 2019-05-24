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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Sitede park halindeki otomobil alev alev böyle yandı Haberi

Sitede park halindeki otomobil alev alev böyle yandı Haberi

Park halindeki araçtan dumanların çıkması

Kamera Bahçe Hortumu Cep Telefonu Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

-Alevler içinde kalan otomobil
-Otomobili söndürmek için bahçe hortumu getiren vatandaş
-Yangın tüpüyle yangına müdahale edilmesi
-Dumanlar

( ADANA )- Bahçe hortumu ve yangın tüpüyle müdahale edilen araç kullanılamaz hale geldi ADANA

- Adana'da bir sitede park halindeyken alev alarak yanan otomobil vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki Tuğra Kıyı Garden Sitesi'ndeki park halindeki bir otomobil, aniden alev alarak yanmaya başladı.
Araçtan dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar, bahçe hortumu ve yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın tüpü yetersiz kalınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Araç yangını, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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