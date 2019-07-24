Site sakinleri binayı basan su sorununun giderilmesini istiyor

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( SİNOP )- Site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor SİNOP



- Sinop’un Stat mevkisinde yaşayan bir site sakinleri, binaların bodrum katını basan su sorunun çözülmesini istiyor. Site sakinleri önce bir blokun bodrum katının suya teslim olduğunu, bir zaman sonra ise ikinci blokun aynı sıkıntıyla karşılaştığını belirtti.

Site sakinleri, zaman zaman 50-60 santimetreye ulaşan su yüksekliğinin bodrum katında bulunan elektrik panosuna da zarar verdiğini ve elektrik kaçağından tedirgin olduklarını ifade etti.

Site sakinlerinden Hasan Asna, "Suyun binaya girmesinden dolayı binanın sigortaları sürekli atıyor. Yangın tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bina olarak binanın demir aksağını tamamen çürümeye yüz tuttu. Bu su üç yıldan beri binanın içine girmekte. Yetkililere konuyu göstermemize rağmen oluyor. Konunun bizimle alakası yok. Bina yöneticimiz belediyeye dilekçe verdi. Temmuz ayında bu su yeraltı suyu olamaz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Binamız su altında kalıyor. Belediyeden geldiler ama 'bizim işimiz değil' dediler ve gittiler. Sorunumuzun bir an önce giderilmesini istiyoruz” dedi.

Site sakinlerinden olan Filiz Özbek ise "3 yıldan beri binamızın altındaki sığınak olan yere su gelmektedir. Şu anda su yan bloka da geçti. Çok kez belediyeye dilekçe verildi.

Belediye başkanıyla da görüştük ama halen çözüme ulaşamadık” diye konuştu.



