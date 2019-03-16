Şişli sokaklarında Sarıgül’e sevgi seli

-Vatandaşlarla görüntüler

-Çocukla top oynaması

-Seçim bürosuna gelmesi

-Röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Demokratik Sol Parti Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Şişli sokaklarını gezerken adeta vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı.. Vatandaştan büyük ilgi gören Sarıgül, “Şişli’nin ışıklarını inşallah yeni baştan yakacağız” dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Şişli sokaklarında dolaşarak vatandaşlarla buluştu. Şişli sokaklarını tek tek dolaşan Sarıgül’e vatandaştan büyük ilgi ve sevgi gösterisi olması dikkat çekti. Şişli esnafını da ziyaret eden Sarıgül’ün yolda top oynayan çocukların çağırması üzerine onlarla birlikte top oynadığı anlar renkli görüntüle oluşturdu.. Evlerin pencerelerinde mavi atkılı vatandaşlar, Mustafa Sarıgül’e el sallayarak desteklerini gösterirken, bir aile ise Sarıgül’e karanfil verdi. Cadde ve sokaklarda vatandaşların sevgi gösterdiği Sarıgül, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. “Şişli’nin ışıklarını inşallah yeni baştan yakacağız” Sarıgül, vatandaşın ilgisinden çok memnun olduğunu söyleyerek “Sokak sokak adeta apartman apartman, ev ev geziyoruz. Yurttaşlarımın göstermiş olduğu ilgiye kocaman teşekkür ediyorum. Şişli, enerjiyi bekliyor. Heyecanı bekliyor, güzelliği bekliyor. Şişli’nin ışığının yeni baştan yakılmasını bekliyor. Ben ve çalışma arkadaşlarım, Şişlimizin ışığını yeni baştan yakmak için hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden canla başla bütün yurttaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Şişli kazanacak. Şişli’de mutluluk olacak. Şişli’de enerji olacak. Şişli’nin ışıklarını inşallah yeni baştan yakacağız” şeklinde konuştu.



