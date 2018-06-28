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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şişli Osmanbey'de esnafa döviz bürosu şoku

Şişli Osmanbey'de esnafa döviz bürosu şoku

Kapanan döviz ofisinden detay

Lyon Döviz Bürosu 

-Esnafla röportaj
-Kepenge asılan tebligatlar
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Esnaftan 100 Milyon lira toplayan döviz bürosu kepenkleri kapatarak sırra kadem bastı İSTANBUL

- Şişli Osmanbey'de bir döviz bürosu işletmecisi esnaftan topladığı iddia edilen 100 Milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi. Şişli, Osmanbey’de bulunan bir döviz bürosu çalışanlarının çevredeki esnaflardan topladığı 100 Milyon lira ile kayıplara karıştığı iddia edildi. Geçtiğimiz Cuma günü para almaya gelen esnaflar döviz ofisinin kapalı olduğunu görünce şaşkına döndü. Alacakları için büroya gelen vatandaşlar kepenklerin kapalı olduğunu görünce çalışanlara ulaşmak istedi. Ancak vatandaşların aramaları sonuçsuz kalırken, çalışanlara ulaşılamadı. Bunun üzerine alacaklıların icra takibi başlattığı öğrenildi. Kameralara yansıyan görüntülerde icra takibi için gönderilen tebligatların kepenklere asıldığı görüldü.
- Döviz bürosunun komşusu,’’ Bu söylentiler dedikodulardan ibaret’’ Döviz bürosunun topladığı paralarla kaçtığı iddialarını yalanlayan bir esnaf,’’ Bunların tamamı dedikodu. Buranın sahipleri her zaman esnaflara yardımcı oldu. Paraya ihtiyacımız olduğunda bize destek oldu. Ancak ortada bir yanlış anlaşılma var. Eğer müdür yanlış bir şey yaptıysa onu bilemiyorum. Buranın sahipleri çok eski ve bunu yapmaya tenezzül edecek insanlar değil’’ dedi.
- Büro sahiplerine ulaşılamıyor Bölgede bulunan birçok tekstil firmasının kapanan döviz bürosuyla iş yaptığı ifade edildi. Çevrede bulunan esnafın döviz ofisini banka amaçlı olarak da kullandığı iddia edildi. Döviz bürosunun yönetim kurulunda olduğu öğrenilen A.D , E.l H. Ve M. Ç.’ye ise ulaşılamadığı kaydedildi. (OY-EY
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