Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şişli Endüstri Meslek Lisesi'ndeki yıkım havadan görüntülendi

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'ndeki yıkım havadan görüntülendi

Havadan çekilen görüntüler

( İSTANBUL -HD) İSTANBUL

Eğitim Hayatı Yıkım Çalışmaları Çökme Tehlikesi 


- Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin, yan tarafındaki inşaat çalışmaları nedeniyle çökme tehlikesi geçiren binasının yıkımına başlanırken, yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Yan tarafındaki AVM inşaatı nedeniyle Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin bir binası çökme tehlikesi geçirmiş ve valilik kararıyla 5 Mart'ta bina boşaltılmıştı. Öğrenciler ise diğer binalara yerleştirilerek öğrenim hayatına devam etmişti. Tehlike oluşturan binanın yıkımıma başlandı. iş makineleri binayı yıkarken molozlar da kamyonlara yüklenerek taşınıyor. Yıkım sırasında etrafı toz bulutu kapladığı görüldü.
Öğrencilerin ise yıkım sırasında diğer binalarda eğitim hayatına devam ettiği öğrenildi.Öte yandan yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde iş makinelerinin çalışmalarının devam ettiği görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Polis Operasyon Yaptığı Evde Lahit BulduPolis Operasyon Yaptığı Evde Lahit Buldu
Burası Ege Denizi Diyerek Baraj Kıyısına BıraktılarBurası Ege Denizi Diyerek Baraj Kıyısına Bıraktılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı