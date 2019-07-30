Şişli'deki silahlı saldırının zanlıları tutuklandı - İSTANBUL Haberi
Şişli'deki silahlı saldırının zanlıları tutuklandıİSTANBUL (AA) - Şişli'de, evine giderken Ziver Ç'ye silahlı saldırıda bulunup yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 5 Temmuz'da Yayla Mahallesi'nde Ziver Ç. (33) evine giderken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürüttüğü çalışmada, yaralama olayını Mehmet Kadri Y'nin gerçekleştirdiğini, Mahsum T. (20), Mustafa B. (20) ile Ferhat D'nin (19) olayın azmettircileri olduğunu tespit etti.Polis yaptığı araştırmada Ziver Ç'nin "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Ç'nin bir süre yanında çalıştığı, daha sonra ayrılarak Faruk İ. ile birlikte eğlence mekanı işlettiğini, Sabri Ç'nin kendilerini tehdit ettiğini ardından Faruk İ'nin silahlı saldırıda yaralanması olayıyla aralarında husumet bulunduğunu belirledi.Öte yandan Ziver Ç'nin yaralanması olayının azmettiricisi olduğu öne sürülen şüphelilerden Ferhat D'nin Ziver Ç'yi vurması için Mehmet Emin K. ve Fatih B'ye teklifte bulunduğu, söz konusu kişilerin teklifi kabul etmeyince Ferhat D. ve iki arkadaşı tarafından Beyoğlu'nda bir iş yerine götürülüp silahla tehdit ettikleri, işkence yaptıkları ve Mehmet Emin K'nin bin lirasını gasp ettikleri tespit edildi.Polisin çalışma yürüttüğü sırada 13 Temmuz'da Eskişehir Mahallesi'nde emlakçılık yapan Irak uyruklu Muhammet Farreq A'nın (31) iş yerine gelen Ziver Ç. yanındaki Nidar Ç. (25) ve Rıdvan Ç'nin (24) 50 bin dolar istedikleri, şüphelilerin 15 Temmuz'da tekrar iş yerine giderek Muhammet Farreq A'yı silahla tehdit ettikleri ve iş yerine zarar verdikleri belirlendi.Polis, iki suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda Ziver Ç, Nidar Ç. ve Rıdvan Ç'yi, silahlı saldırıya yönelik ise Ferhat D, Mehmet Kadri Y, Mustafa B. ve Mahsum T'yi gözaltına aldı.Emniyeteki işlemlerinin ardından Ziver Ç, Nidar Ç. ve Rıdvan Ç. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken diğer 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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