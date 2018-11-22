Şişli’deki silahlı saldırının detayları ortaya çıktı



- Şişli’de ara sokağa giren lüks otomobildeki 3 şahsa pusu kurarak çapraz ateşe tutan ve kaçarak izini kaybettiren saldırganlardan birinin cep telefonunu düşürdüğü ortaya çıktı. Saldırganın telefondan kimliği belirlenirken, saldırıya uğrayanların ise uyuşturucu madde ticaretinden kaydı olduğu öğrenildi. Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak’ta dün saat 16.45 sıralarında meydana gelen olayda, müteahhit oldukları iddia edilen Murat Çarık ve Murat Bakaç ofisten çıktıktan sonran lüks araçlarına bindiler. Olayın yaşandığı sokağa gelen Çarık, araçtaki arkadaşını evine bıraktığı esnada apartmanda saklanan ve pusu kuran 3 şüpheli tarafından çapraz ateşe tutuldu. Olay sonrası araçtaki Çarık ve Bakaç vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı. Saldırganlardan biri ayağına seken kurşunla yaralanarak diğerleri ile beraber kaçtı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Murat Çarık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırganlardan biri telefonunu düşürmüş Öte yandan olay sonrası çevrede geniş çaplı çalışma yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganlardan birinin kaçarken cep telefonunu yere düşürdüğünü belirledi. Telefonu inceleyen polis, saldırganlardan birinin Mümtaz A.(33) olduğunu tespit etti. Ayrıca saldırıya uğrayan Bakaç ve Çarık’ın uyuşturucu madde ticaretinden emniyette suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin kaçış güzergahlarındaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

