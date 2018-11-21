Şişli’deki saldırıda yaralananlardan biri hayatını kaybetti



- Şişli'de lüks bir otomobile yapılan silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan Murat Çarık, hayatını kaybetti. Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak üzerinde lüks araca yönelik yapılan Murat Bakaç ve Murat Çarık yaralanarak hastaneye kaldırılmış, şüpheliler ise olay yerinden kaçmıştı. Şişli Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Çarık, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler, olay yerinden kaçan biri yaralı 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (MB-

