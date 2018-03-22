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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şişli'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

Şişli'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesiŞişli'deki cinayet - Akın Şahin'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Şişli'de silahlı saldırıda Akın Şahin'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 1'i kadın 5 şüpheli tutuklandı.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şahin'in, 18 Mart'ta 20.45 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi Yaşarbey Sokak'taki evinde öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, yaptığı araştırmada, Şahin'in evine arkadaşları Kazakistan uyruklu kadın Bakhra S, Batuhan Y. ve Adnan A'nın geldiğini belirledi. İddiaya göre, Şahin ile arkadaşları arasında tartışma çıktı. Adnan A. yanındaki iki tabancayla Şahin'e ateş etti. Şahin, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheliler evden kaçtı.Polis, olaya karıştığı iddiasıyla evde bulunan Bakhra S. ve Batuhan Y. ile apartmanın dışında beklediği öğrenilen Hasan K, Eren Ş. ve Çağdaş A'yı gözaltına aldı. Şahin'i vurduğu iddia edilen Adnan A'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Gözaltına alınan Hasan K'nin, Şahin'i vurduğu iddia edilen Adnan A'dan silahları alarak Gaziosmanpaşa'daki bir evcil hayvan dükkanında sakladığı tespit edildi. Polis, evcil hayvan dükkanında yaptığı aramada 2 tabancayı ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Silahlı Saldırı Osmanpaşa Evcil Hayvan Cinayet Saldırı 

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