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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Şişli'de yangın...Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü

Şişli'de yangın...Alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü

Yanan bina

Nadan Yükselen 

-detaylar

( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL

- Şişli'de ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.
Şişli Eskişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta ahşap bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadan yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

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