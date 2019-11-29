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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Şişli’de yağmur etkili oldu İzle

Şişli’de yağmur etkili oldu İzle

Yağış ve fırtına

-Sürücüler
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Mega kentte sabah saatlerinde bölgesel olan etkili olan yağış ve fırtına Şişli’de de etkili oldu. Şiddetini artıran yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış ve fırtına başladı.
Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini arttırdı. Fırtınanın ve yağışın etkisiyle Şişli’de seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. (DCC-YM-
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