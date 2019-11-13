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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı İzle

Şişli'de yabancı uyruklu şahıs sokak ortasına bıçaklandı İzle

Bıçaklanan şahıs

İlk Müdahale Polis Kız Arkadaş Polis Ekipleri 

-Kız arkadaşı
-Sağlık ekipleri
-Genel detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Şişli’de kız arkadaşıyla sokakta yürüyen yabancı uyruklu adam, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Şişli Harbiye ‘de sabah 8.10 sıralarında yabancı uyruklu adam kız arkadaşıyla yürürken, bir kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Bir sürü sonra şahıs yanında taşıdığı bıçağını çıkartarak, yabancı uyruklu adamı sol omzundan yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra tedavi edilmesi için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. (MH-ZA-
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