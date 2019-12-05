Şişli’de yabancı uyruklu şahıs bacağından bıçaklandı

-Yaralı turistin gelmesi

-Markete girmesi

-Esnaf ile konuşması

-Pantolonunu indirmesi

-Dışarıya çıkması ve yere yığılması

-Vatandaşların gelmesi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının hastaneye kaldırılması

--Aktüel kamera-

-Olay yeri

-Röportaj

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Yaralanan şahıs markete girip yardım istedikten sonra yere yığıldı İSTANBUL



- Harbiye’de yabancı uyruklu bir şahıs tartışma sonucu sokak ortasından bacağından bıçaklandı. Yaralı halde topallayarak markete giren şahıs yardım isterken dışarıya çıkarak yere yığıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 08.50 sıralarında Şişli Harbiye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Osman Z., kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Osman Z. bacağından bıçaklandı. Olayın ardından şüpheliler ara sokaklara kaçarak kayıplara karışırken, yaralı turist can havliyle sokaktaki bir markete girdi. Can havliyle markete sığındı ve bayıldı Markette pantolonunu indiren şahıs, yarasını göstererek esnaftan yardım istedi. Bir süre sonra esnafın dışarıya çıkarttığı şahıs bir anda yere yığıldı. Yerde yardım bekleyen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Libya uyruklu şahsı bıçaklayarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.



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