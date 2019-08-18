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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Şişli'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

Şişli'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Şişli'de uyuşturucu operasyonu - Operasyondan görüntüler - Genel görüntülerŞişli'de uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri, polis ekipleri tarafından kalçasından vurularak gözaltına alınırken, yaşanan arbedede bir polis memuru da bıçakla bacağından yaralandıİSTANBUL (AA) - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı, yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Şişli bölgesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde satışı yapmak isteyen şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.Uyuşturucu maddeyi motosiklet ile taşıdıkları öğrenilen şüphelilerin uyuşturucu sevkıyatı sırasında öncü olarak bir otomobille de yol üzerinde polis kontrolü olup olmadığını araştırdıkları belirlendi.Gülbahar Mahallesi Yağmur Sokak üzerinde çalışma yapan iki polis memuru, 11 Ağustos günü bir motosiklet ve otomobilde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik kontrol yapmak istedi. Polis memurlarının kimliklerini göstermesi üzerine otomobildekiler olay yerinden kaçarken motosiklette bulunan iki şüpheli, aniden hareket ederek önce polis memuruna çarptı ardından motosikletten düştü.Daha sonra yaya olarak kaçmaya başlayan şüphelilerden birinin silah çekmesi üzerine polis memuru, şüpheliyi kalçasından vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer şüphelinin yakalanması sırasında yaşanan arbedede ise bir polis memuru, şüphelinin savurduğu bıçakla bacağından yaralandı.Yaralı polis memurlarının durumlarının iyi olduğu bildirilirken, polisten kaçmaya çalışan ve isimlerinin Mehmet Ç. ve Hasan Ö. olduğu belirlenen iki şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.Olay yerinden kaçan otomobil de 3 sokak ötede kilitli ve terk edilmiş halde bulundu.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri, Mehmet Ç. ve Hasan Ö. dışında 9 kişiyi daha gözaltına aldı.Kaçan şüphelilerin üzerinde bulunan çantada ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda toplam 2 kilo 840 gram uyuşturucu madde, saksılara ekilmiş kök halinde hint keneviri, 30 gram metamfetamin, biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilmiş bin 740 lira para ele geçirildi.

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