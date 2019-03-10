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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Şişli'de taksi sürücüsü önce motosiklete çarptı, ardından bıçakla üzerine böyle yürüdü

Şişli'de taksi sürücüsü önce motosiklete çarptı, ardından bıçakla üzerine böyle yürüdü

Cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 


- Şişli'de bir taksi sürücüsü, motosiklete çarptı. Kazadan sonra aracından inen taksi sürücüsü, tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. O anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Şişli'de yaşandı. Yolda seyir halindeki taksi sürücüsü, bir motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, taksiciye tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak çeken taksi sürücüsü, motosikletlinin üzerine yürüdü. Bıçağı görünce adeta deliye dönen motosiklet sürücüsü de "öldür beni, bıçak çekiyorsan öldüreceksin" diyerek tepki gösterdi. Motosiklet sürücüsü vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilirken, taksi sürücüsü ise olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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