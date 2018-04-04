Şişli'de sivil polis aracı kaza yaptı: 2 yaralı

-Kaza yapan araçtan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Şişli'de meydana gelen trafik kazasında polis aracının kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Kaza, saat 18:30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Kasımaşa istikametine giden polis memuru, Aykut T., yönetimindeki 34 BZ 4022 plakalı sivil polis aracı, bir görev için hareket halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce 41 T 3076 plakalı aracı, daha sonrada yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Aykut T., ile kimliği öğrenilemeyen diğer polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle olay yerine gelen trafik polislerinin yönlendirmesiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. (SB-

