Şişli’de silahlı ve kar maskeli şüpheliler polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı

-Şüphelinin karakola sevki

-Araç üzerindeki incelemeler

-Vatandaşla röportaj



( İSTANBUL -ÖZEL)- Vatandaşın dikkati ve polis ekiplerinin ısrarı sonuç verdi İSTANBUL



- Şişli’de yüzleri kar maskeli ve silahlı 2 şüpheli vatandaşın dikkati ve polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucunda kıskıvrak yakalandı. Şişli, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde yüzleri kar maskeli ve silahlı şahısların otomobille seyir halinde olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler harekete geçerek şüphelilerin peşine düştü. Şahısların kullandıkları otomobilin plakasını değiştirdikleri ihbarını da alan ekipler çalışmalarını sıklaştırdı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekiplerin sıkı takibi sonucunda şüpheliler Polat Sokak üzerinde durduruldu. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise iki adet tabanca ve kar maskeleri ele geçirildi. Şüpheliler etkisiz hale getirilip gözaltına alındı Şüphelilerin etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını belirten mahalle sakini, ’’Polis arabası karşıdan geldi. Şahıslar aracın içinde bekleme yapıyorlardır. Bir anda bir sürü polis geldi, inin aşağı deyip arabadan indirdiler. Ardından etkisiz hale getirip gözaltına aldılar’’ şeklinde konuştu.

İfadeleri alınıyor Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

