Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Şişli'de silahlı saldırı: 1 ölü - İSTANBUL

Şişli'de silahlı saldırı: 1 ölü - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Emniyet güçlerinden detaylar - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları - Cenaze Nakil Aracından görüntüİSTANBUL (AA) - Şişli'de bir evde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy Mahallesi Yaşarbey Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Akın Şahin, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Şahin'in cesedi otopsi yapılmak üzere çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı