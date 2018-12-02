Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı - İSTANBUL Video

Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı - İSTANBUL Video

- Olay yerinden detaylarŞişli’de silahlı kavga: 1 yaralı - Nişantaşı’nda bir gece kulübü önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Şişli Nişantaşı’nda bir gece kulübü önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde bir gece kulübü önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen yaralı kişi ile olay nedeniyle fenalık geçiren biri kadını, ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak olay yerindeki boş kovaları topladı.Kavgaya karışıp kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlk Müdahale Gece Kulübü Silahlı Kavga Akalan Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı