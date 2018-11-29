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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şişli'de silah sesleri yükseldi

Şişli'de silah sesleri yükseldi

binadan ve sokaktan görüntü

Polis Güvenlik Önlemi Nadan Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

-polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması
-özel harekat polislerinin binaya girmesi

( İSTANBUL - EK) - Şahıs kendini eve kilitledi, özel harekat polisleri kapıyı kırarak binaya girdi İSTANBUL

- Şişli'de silahlı bir şahıs havaya ateş açtı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahıs kendisini eve kilitledi. Özel harekat polisleri kapıyı kırarak binaya girerken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Edinilen bilgiye göre, Şişli Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'ta aklı dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs silahla havaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Ekipler kendisini eve kilitleyen şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Özel harekat polislerinin kapıyı kırarak binaya girdiği görülürken çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.
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