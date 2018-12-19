Şişli’de şiddetli yağış sonrası gecekondunun çatısı çöktü

-Gecekondunun içerisi

-Alınan önlemler

-Genel ve Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bomonti’de yoğun yağış sonrası bir gecekondunun çatısı çöktü. Binanın içerisinde kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, saat 07.30 sıralarında Şişli Bomonti İncirli Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece boyunca süren yoğun yağış sonrası sabah saatlerinde içerisinde kağıt toplayıcıların kaldığı bir gecekondunun çatısı çöktü. Olay sonrası 4 kişiden 1’i içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu şahıs kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

