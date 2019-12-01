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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Şişli’de seyir halindeki lüks cip ve otomobil kurşunlandı: 1 ağır yaralı Video

Şişli’de seyir halindeki lüks cip ve otomobil kurşunlandı: 1 ağır yaralı Video

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Araçlardan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlanan cip kaza yaptı İSTANBUL

- Şişli Büyükdere Caddesinde seyir halinde olan lüks cip ve otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Kurşunlanan cipin içinde bulunan bir kişide yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kurşunlanan iki araçta ise hasar meydana geldi. Olay, 04.30 sıralarında Şişli İlçesi Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy istikametine seyir halinde olan 34 BTR 578 ve 34 GOL 63 plakalı otomobil ile cip kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Kurşunlanan cip, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak durabildi. Cipin içinde kurşunların isabet ettiği bir kişi ağır yaralandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler daha sonra otomobil ile olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralanan şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı şahıs daha sonra ambulans ile çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, daha sonra olay yerinde çalışma başlattı. İki araçta da kurşun izlerinin olduğu görüldü.
Yaralanan şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışmalara başladı.

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