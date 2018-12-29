Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli’de otomobil viyadükten düştü: 3 yaralı - İSTANBUL Video

Şişli’de otomobil viyadükten düştü: 3 yaralı - İSTANBUL Video

- Otomobilin Beşiktaş Bomonti - Dolmabahçe Tünel girişindeki viyadükten düşmesi - Ekiplerin viyadükten düşen ve hurdaya dönen araç çevresinde inceleme yapmasıŞişli'de otomobil viyadükten düştü: 3 yaralıİSTANBUL (AA) - Şişli'de bir otomobilin viyadükten düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Bomonti - Dolmabahçe Tünel girişindeki polis kontrol noktasından kaçtığı iddia edilen Emre Ç. yönetimindeki 34 UD 0922 plakalı otomobil, tünel çıkışında demir bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle bariyerleri parçalayarak viyadükten düşen araçta bulunan sürücü Emre Ç. ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol ise söz konusu otomobilin kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekipleri Kontrol Noktası Trol 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı