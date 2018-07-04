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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli'de otomobil motosiklete çarptı o anlar kameralara böyle yansıdı

Şişli'de otomobil motosiklete çarptı o anlar kameralara böyle yansıdı

Kaza anı

Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

-Çevredekilerin yardım etmesi
-Adamın motosiklet üstünden yola fırlaması
-Genel detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Şişli'de sokak arasından kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobil motosiklete çarptı. Motosiklet üstünde bulunan iki kişiden biri yola fırlarken, sürücüde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza, Şişli'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddialara göre, sokak arasından kontrolsüz bir şekilde aniden çıkan otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklette bulunan iki kişiden biri yola fırlarken, sürücüde otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kaza zedelerin yardımına koşarken, otomobil sürücüsü de araçtan inerek yaralılara bağırmaya başladı.
Yaşanan o anlarda saniye saniye güvenlik kamerasında yansıdı.
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