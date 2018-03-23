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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şişli'de öldürülen işletmecinin katil zanlıları yakalandı

Şişli'de öldürülen işletmecinin katil zanlıları yakalandı

Katil zanlılarının emniyetten adliyeye çıkarılışı

Silahlı Saldırı Katil Zanlısı Sağlık Ekipleri Cinayet Saldırı 

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( İSTANBUL )- Şişli’de, misafir olarak gittiği evde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden işletmecinin katil zanlıları yakalandı İSTANBUL

- İstanbul Şişli’de, misafir olarak gittiği evde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Akın Ş. adlı işletmecinin katil zanlıları yakalandı. Edinilen bilgilere göre Akın Ş. adlı bir kişi, 18 Mart Pazar günü Mecidiyeköy Yaşarbey Sokak'ta saat 20.00 sıralarında misafir olarak gittiği bir evde silahlı saldırıya hedef olmuş, saldırıda yaşamını yitirmişti. Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı olduğu belirlenen Kazakistan uyruklu B.S. (28) adlı kadın ile bu kadınla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.Ş. (25), Ç.A. (32), B.Y. (24) ve H.K. (31) adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Katil zanlıları tutuklandı Zanlıların kaldıkları adreste yapılan aramalarda, cinayette kullanıldığı sanılan 2 adet tabanca, bu silahlara ait 2 adet şarjör ve 6 adet mermi ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın geçmişi İddiaya göre, işletmeci Akın Ş., 18 Mart Pazar akşamı eşinin arkadaşlarının evine misafirliğe gitmiş, eve girdikten kısa bir süre sonra binadan silah sesleri yükselmişti. Silah seslerinin duyulması üzerine ihbar ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Akın Ş.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.
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