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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şişli’de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi’nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi

Şişli’de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi’nin katil zanlısı Gayrettepe Asayiş Şubeye getirildi

Şüphelinin şubeye getirilmesi

Akalan Silahlı Saldırı Katil Zanlısı İstihbarat Saldırı 

--ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi’nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Zanlı Gayrettepe’deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Şişli’de 14 Kasım gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi’nin katil zanlısı A.K. MİT ve Emniyetin ortak operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı A.K. Gayrettepe’deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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