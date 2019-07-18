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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şişli’de motosikletli kurye minibüse çarptı

Şişli’de motosikletli kurye minibüse çarptı

Yaralanan kuryeden detay

İlk Müdahale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi
-Yaralının ambulansa alınması
-Olay yerinden detaylar

( İSTANBUL )- Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı İSTANBUL

- Şişli’de seyir halinde olan bir motosikletli kurye minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Şişli, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 17.30 sıralarında Kasımpaşa istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önünde seyreden minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola fırladı. Kazayı gören vatandaşlar ise durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza nedeniyle polis ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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