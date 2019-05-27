Şişli’de motosikletli genç geçirdiği kazayla doğum gününde böyle hastanelik oldu İzle

-Trafiğin yavaşlaması

-Otomobilin gence çarpması

-Gencin yere düşerek yaralanması

-Otomobilin diğer otomobile çarpması

-Vatandaşların yardıma gelmesi

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- Trafiğin yavaşladığı anda otomobil gence sert şekilde çarptı İSTANBUL



- Şişli’de motosikletliyle seyir halinde olan gence, trafiğin yavaşladığı esnada arkasından gelen bir otomobil sert bir şekilde çarptı. Kazayı doğum gününde yaşadığı öğrenilen yaralı genç ve şok geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı. İlginç kaza anı ise kameraya yansıdı. Kaza, geçtiğimiz sene 26 Kasım Pazartesi günü Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinden çıkarak motosikletine binen Fatih K., evine gitmek üzere yola koyuldu. Cadde üzerinde gelen motosikletli trafiğin yavaşlaması üzerine hızını düşürdü. Ancak o esnada motosikletlinin arkasından seyreden Vahap A. yönetimindeki otomobil, hızla gence çarptı. Çarpma sonucu motosikletli yere savrularak yaralanırken, otomobil ise öndeki 34 ZU 5787 plakalı otomobile çarparak durabildi. Talihsiz genç doğum gününde kaza geçirdi Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ ayağından yaralanan genci ve aracın içerisinde şok geçiren sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Doğum günün kaza geçiren talihsiz gencin, ayağında yaşadığı yaralanma nedeniyle 10 gün tedavi gördükten sonra taburcu edildiği öğrenildi. Gence çarpan otomobil sürücüsü Vahap A.’nın ise, bir anda kontrolü kaybettiği, aracı kullanan kişinin kendisini olmadığını ve kaza esnasında şok geçirdiği söylediği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan kaza anı ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

