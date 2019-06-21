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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Şişli’de motosikletli gaspçılar güvenlik kamerasında

Şişli’de motosikletli gaspçılar güvenlik kamerasında

Şüphelilerin adliyeye sevki

Güvenlik Görevlisi Soygun Akalan Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Şişli’de gerçekleşen banka takipli olaya ilişkin arşiv görüntüler (12 Haziran 2019)
-Olay anlarına ait güvenlik kamera kayıtları

( İSTANBUL )- Bankadan çektikleri parayla iş yerlerine giden iki çalışanı soyan şüpheliler yakalandı- Şüphelilerden birinin askerden firar ederek soygunu planladığı iddia edildi- Şirket çalışanlarından 265 bin lirayı soyan şüphelilerin geçtiğimiz yıl da bir bankayı hedef aldığı ortaya çıktı İSTANBUL

- Şişli’de bankadan çektikleri 1 milyon lirayla iş yerlerini giden 2 kişinin önünü motorla keserek 265 bin lira gasp eden zanlılar polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri soygun anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Şişli, Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olay şöyle gerçeklemişti. Beşiktaş’ta bulunan bir bankadan 1 buçuk milyon lira çeken şirket çalışanları araçlarına binerek iş yerlerine doğru yola çıktı. Bomonti Tüneli’nden çıkan şirket çalışanlarının önünü motosikletli oldukları görülen 2 şahıs önlerini keserek silahlarını çıkardı. Otomobil içerisinde bulunan çalışanları korkutmak isteyen şüphelilerden biri silahını çıkararak ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri para dolu çantalardan birine isabet etti. Yaşanan panik esnasında şüphelilerden biri para dolu çantayı alıp suç ortağıyla birlikte motora atlayarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin eşkalleri tespit edilerek peşlerine düşüldü. Güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler şüphelilerden Ahmet T. ve Ataberk T.’nin Sakarya’nın Karasu İlçesinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyon sonucunda şüpheliler yakalanarak İstanbul’a getirildi.
Olayla ilgili 3’üncü şüpheli Oğuz Ö. ise Beyoğlu’nda gözaltına alındı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Gasp Bürp Amirliği ekipleri sorgulanan şüphelilerden Ahmet T.’nin kısa bir süre önce askerden firar ettiği öğrenildi. Askerden firar eden şüphelinin dışarda olduğu süre içerisinde soygunu planladığı iddia edildi. - Bankada soyguncuların hedefi olmuş Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sırasında 7 Eylül 2018 tarihinde Şişli’de bulunan bir bankayı da soydukları öğrenildi. Şüphelilerin bankada bulunan güvenlik görevlisini silahla yaralayarak yaklaşık 50 bin lirayı alarak kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Şüphelilerin benzer yöntemle gerçekleştirdikleri soygun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. (ÖFA
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