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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli'de Moğalistan uyruklu bir kişiyi döverek öldüren şahıslar yakalandı Haberi

Şişli'de Moğalistan uyruklu bir kişiyi döverek öldüren şahıslar yakalandı Haberi

Şüphelilerin emniyetten çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Çilingir Kız Arkadaş Akalan Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 


- Şişli'de aynı evde kaldığı kişilerce öldüresiye dövülen Moğolistan uyruklu Bol Bataar bir süre sonra hayatını kaybetti. Bol Bataar'ı öldüresiye döven şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olay, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokakta, 17 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Moğolistan uyruklu Bol Baatar (44) ve kız arkadaşı Myanganbayar C. (43) ile aynı evi paylaşan Moğolistan uyruklu Uugonzolboo Bold Batar (26), Mandukhaı Bat-Erdene (28), Tsenguun B. (30), Jambajamts M. (26), Baasankhu A. (24) ve Khudermunkh C. (18) arasında tartışma çıktı. Öldüresiye dövdüler Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 6 kişi, Bol Baatar ve Myanganbar C.'yi dövmeye başladı.
Myanganbar C. o sırada kavgadan kaçarken, şüpheliler Bol Baatar'ı darp etmeye devam etti. Bol Bataar'ı öldüresiye döven şahıslar daha sonra evden ayrıldı. Bir süre sonra kendine gelen Bol Baatar, kız arkadaşını aradı ve yerini öğrenerek onun yanına gitti. Kız arkadaşının kaldığı eve giden Bol Baatar, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek uyudu. Bol Baatar'ın yatakta hareketsiz şekilde yattığını gören kız arkadaşı yanına yaklaştığında öldüğünü fark edince paniğe kapılıp evden ayrıldı. Kurbanın cesedi, arkadaşlarının ihbarıyla bulundu İki gün boyunca Bol Baatar'dan haber alamayan arkadaşları şahısın kaldığı eve gittiklerinde arkadaşlarını evde bulamamaları üzerine durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek Bol Baatar'ın olaydan sonra gittiği yer tespit etti. Şahısın bulunduğu yere giden polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtıktan sonra Bol Baatar'ın cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaldıkları evde kıs kıvrak yakalandılar Polis ekipleri, Bol Baatar'ın kız arkadaşının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından olayın sorumlusu oldukları düşünülen 6 kişiyi 20 Temmuz Cumartesi günü yaşadıkları evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadelerinde Bol Batar'ı dövdüklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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