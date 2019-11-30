Şişli’de miras kavgasında eniştesini öldürdü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Şişli’de Mehmet K. isimli bir şahıs iddiaya göre miras tartışması yüzünden eniştesi silahla vurdu. Ağır şekilde yaralanan Mustafa Büyüktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Mehmet K. olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Olay 15:30 sıralarında Şişli Mithatpaşa Caddesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre 50 yaşlarındaki Mehmet K. miras davası sebebiyle eniştesi olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Mustafa Büyüktaş’a iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kaçan zanlı Şişli Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Biri başından olmak üzere 2 kurşun isabet eden Mustafa Büyüktaş Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Büyüktaş yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. Öte yandan Olay anında internet kafede silah seslerini duyduğunu ifade eden Ramazan Kaya, “Biz internet kafedeydik. Silah seslerini duyduk ve geldik. Burada adamı vurdu. Bir başından bir de kalbinden. Sonra arabaya binip kaçtı” dedi.





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