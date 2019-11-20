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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli'de minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Şişli'de minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

olay yeri

Polis Hastane Ağır Yaralı Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-motosikletten görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli'de minibüsle motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halindeki minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün arkasındaki yolcu ise kazayı hafif yaralarla atlattı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
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