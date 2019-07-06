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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli'de metrobüs yayaya çarptı - İSTANBUL Video

Şişli'de metrobüs yayaya çarptı - İSTANBUL Video

- Şişli'de metrobüs yayaya çarptı - Olay yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiŞişli'de metrobüs yayaya çarptı - Cevizlibağ - Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsün çarptığı yaya ve araçtaki bir yolcu yaralandıİSTANBUL (AA) - Şişli'de metrobüsün çarptığı bir yaya ile araçtaki bir kişi yaralandı.Cevizlibağ - Söğütlüçeşme seferini yapan 34 TR 6192 plakalı metrobüs, Mecidiyeköy durağından çıktıktan bir süre sonra, metrobüs yolundaki bir yayaya çarptı.Kazada, metrobüsün çarptığı yaya ve araçtaki bir yolcu yaralanırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, duran araçlardan inen yolcular, yakındaki Mecidiyeköy metrobüs durağına yürüdü.Kaza yapan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Polis Hastane Metrobüs Durağı Metrobüs Yolu Sağlık Ekipleri 

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