Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli’de metrobüs kazası: 2 yaralı

Şişli’de metrobüs kazası: 2 yaralı

trafikten görüntü

Metrobüs Kazası Metrobüs Yolu Güvenlik Önlemi Üst Geçit Sağlık Ekipleri 

-kaza yapan araçtan görüntü
-yayalardan görüntü
-aracın çekilmesi
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL )- Metrobüs üst geçit yerine metrobüs yolunu kullanan yaya'ya çarptı İSTANBUL

–İstanbul’da Cevizlibağ-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs yolun karşısına geçmeye çalışan 1 yayaya çarptı. Kazada yaya ile metrobüste bulunan 1 yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.15 sıralarında Mecidiyeköy-Zincirlikuyu durakları arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevizlibağ-Söğütlüçeşme seferini yapan 34 TR 6192 plakalı metrobüs yolun karşısına geçmeye çalışan henüz ismi öğrenilemeyen bir şahsa, ardından bariyerlere çarptı. Kazada, metrobüsün çarptığı yaya ve araçta yer alan bir yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri dururken, Cevizlibağ istikametinde ise aksamalar meydana geldi. Duran araçlardaki yolcular ise Mecidiyeköy Durağı'na yürürken, bazıları ise duran metrobüslere bindi. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla metrobüs seferleri normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı