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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şişli’de lüks otomobildeki infazda yeni gelişme

Şişli’de lüks otomobildeki infazda yeni gelişme

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( İSTANBUL ) -- Cinayet emrini verdiği iddia edilen Cemal Nayır ve 2 tetikçi tutuklandı İSTANBUL

Silahlı Saldırı Şüpheli Hakim Ağır Yaralı Lüks Otomobil Uyuşturucu Kaçakçısı 


- Şişli’de geçtiğimiz yıl lüks otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya’nın eski ortaklarından olduğu öğrenilen Cemal Nayır ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı. Şişli, Merkez Mahallesi, Perihan Sokak üzerinde 21 Kasım 2018 tarihinde lüks araca gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda Murat Çarık hayatını kaybetmiş, Murat Bakaç da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada saldırganlık kimlik bilgileri tespit edilerek çalışmalarını sıklaştırdı. Cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler saldırı talimatını uyuşturucu ve birçok suçtan çok sayıda suç kaydı bulunan Cemal Nayır isimli şahsın verdiğini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde Cemal Nayır ve tetikçi oldukları iddia edilen 2 kişi başta olmak üzere 6 şüpheliyi gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Cemal Nayır ve 5 şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Cemal Nayır ve tetikçi oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklanırken, kalan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (ÖFA
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