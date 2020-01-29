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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli’de korku dolu anlar: Apartmanın 4. katından sarkan çocuk birinci katın balkonuna düştü

Şişli’de korku dolu anlar: Apartmanın 4. katından sarkan çocuk birinci katın balkonuna düştü

Vatandaşlar

Polis Hastane Gesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri
-Çocuk
-Kurtarılması
-Röportaj
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan erkek çocuk annesi evde yokken, balkona çıkarak sarktı. Dengesini kaybederek birinci katın balkonuna düşen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şişli Kurtuluş Caddesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın 4 katında yaşayan 6, 7 yaşlarındaki erkek çocuk saat 13.00 sıralarında annesi evde yokken, balkondan dışarı çıkarak sarktı. Dengesini kaybeden çocuk düşerek, 4’üncü katta bulunan balkonun demirlerine tutundu. Çocuğun sarktığını gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bu sırada çocuk tekrar dengesini kaybederek, 1 katın balkonuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine sevk etti. Sağlık ekipleri çocuğu tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Mahalle muhtarı da çocuğun annesini arayarak, durumdan haberdar etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çocuğun atladığı anı gören bir vatandaş, “Yolda yürüyordum baktım yan taraftan bir bayan bağırıyor çocuk çocuk diye. Kafamı kaldırdım demirlerden sallanıyor. Her ihtimale karşı bir arkadaşla ellerimizi açtık . Çocuğa bağırdık buradan kendini içeri at diye. Demirlere sallanırken kendini içeri attı” dedi.
(MH-ZA-
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