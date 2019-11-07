Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdi

-ev sakinleri demir parmaklıkla kapatırken görüntü

-kırılan duvardan görüntü

-röp

-genel ve detay görüntü



( İSTANBUL )- Kaza sonrası evdekiler neye uğradıklarını şaşırırken, şans eseri yaralanan olmadı İSTANBUL



- Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı. Olay, saat 20.45 sularında Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokağın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Tozan Sokaktan Avni Dilligil Sokağa dönüş yapan kadın sürücü Bilge İ., idaresindeki 34 SR 1578 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 6 katlı binanın giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırdı. Kazada ev sahibi ve sürücü Bilge İ.’nin yaralanmaması sevindirirken, evde maddi hasar meydana geldi. Yaşanan talihsiz olay karşısında şaşıran bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıktan sonra sürücünün ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla evden çıkarılarak otoparka kaldırıldı. Ev sakinleri ise yaşadıkları şoku atlattıktan sonra tamirci çağırıp kırılan duvarı demir parmaklıklarla kapattırdı. Olayı anlatan mahalle sakini Uğur Uçar, "Bayan paniklemiş o anda, fren yerine gaza basmış. Sonra polis geldi, çekici geldi. Evin duvarına çarpmış, herhangi bir yaralama yok. Geldiğimde araba içerideydi" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



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