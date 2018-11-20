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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Şişli'de hırsızlık operasyonu - İSTANBUL

Şişli'de hırsızlık operasyonu - İSTANBUL

- Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların emniyete sevk edilmesi - İş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandıİSTANBUL (AA) - Şişli'de bir iş yerinden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir iş yerine 25 Ekim'de giren hırsızlar, 50 bin lira değerindeki 6 bilgisayar ve fotoğraf makinesini alarak kaçtı.Şikayet üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.İş yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Araç üzerinden yürütülen çalışma sonucu, 4 şüphelinin kimliklerine ulaşıldı. - Uyuşturucu kullanırken yakalandılarŞüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, 10 Kasım'da Şişli'deki bir adrese düzenlediği baskında, hırsızlık olayına karışanların da aralarında bulunduğu 6 kişiyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.Şüphelilerden 4'ü hırsızlık olayına karıştıkları, diğerleri ise uyuşturucu kullanırken yakalandığı için gözaltına alındı.Adreste yapılan aramada, 48 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Ç, Sinan E. ve Ahmet Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Madde Güvenlik Kamerası Elektronik Eşya Polis Ekipleri 

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