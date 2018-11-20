Şişli'de güpegündüz iş yerine giren hırsızlar 50 bin TL'lik elektronik eşya çaldı...Hırsızlık anları kamerada

-Şube çıkışı



( İSTANBUL )- Yakalanan hırsızların evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi İSTANBUL



- Şişli'de güpegündüz girdikleri iş yerinden yaklaşık 50 bin lira değerindeki elektronik eşyaları çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şişli Osmanbey Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, 6 şüpheli kentin en işlek caddesinde Cüneyt G.’ye ait bir iş yerine girdi. Hırsızlar, iş yerinden 50 bin lira değerinde 6 bilgisayar ve fotoğraf makinesini alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile gelen hırsızlar güpegündüz iş yerine girerek soygun yapıyor. Hırsızlar çaldıkları eşyaları ardından taşıyarak otomobile götürüyor. Hırsızlık esnasında caddeden ise araçların geçtiği görülüyor. Hırsızların evinden uyuşturucu fışkırdı Olayın ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, kullandıkları aracın da plakasını tespit etti. Tespitlerin ardından şüphelilerin evine operasyon düzenleyen polis, 6 zanlıyı gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çok miktarda metamfetamin ile 57 adet ise ectacsy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Ahmet Ç., Sinan E. ve Ahmet Y. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

