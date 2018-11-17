Şişli’de gerçekleşen kazada insanlık ölmemiş dedirten yardımlaşma... Karşıya geçmeye çalışan kadına taksi çarptı, yardımına taksici ve çevredeki vatandaşlar koştu İzle

-Taksi sürücüsüyle röportaj

-Yaralı kadına yardım eden vatandaş

-Olay yerinden detay



( İSTANBUL )-Taksinin çarptığı kadının başından bir an olsun ayrılmadılar İSTANBUL



- Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan kadının yardımına taksici ve çevredeki vatandaşlar koştu. Şişli, Mecidiyeköy Meydan’da meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 10.00 sıralarında yaya geçidinin bulunmadığı bir noktadan karşıya geçmeye çalışan bir kadına seyir halinde olan bir taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın yere yığıldı. Yayanın yere düştüğünü gören taksi sürücüsü aracını durdurarak yardıma koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar taksi sürücüsü ve vatandaşlar, yaralı kadının başında bekleyerek sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra sağlık ekipleri gelerek yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı kadın Şişli’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İnsanlık ölmemiş dedirten manzara Yaralıyı kucağına alarak sakinleştiren duyarlı bir vatandaş, ’’Sağlık ekipleri gelene kadar kucağımda sakinleştirmeye çalıştım. Elimden bu kadarı geldi’’ dedi.

Duyarlı kadının örnek davranışı insanlık ölmemiş dedirtti. Kazanın nasıl olduğunu anlamadığını belirten taksi sürücüsü, ’’Bende nasıl olduğunu anlamadım. Önümden geçti ardından yere düştü. Aracımı durdurdum, yanına gittim. Ambulansı aradık, gelip müdahale ettiler’’ ifadelerini kullandı. Meydana gelen trafik kazası nedeniyle ekipler soruşturma başlattı. Trafik polisleri kazaya karışan taksi sürücüsüne alkol testi yaptı. Yapılan test sonucunda sürücüde alkole rastlanmadı.

