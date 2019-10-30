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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli’de genç kadın hava almak için çıktığı pencereden düşerek zemine çakıldı

Şişli’de genç kadın hava almak için çıktığı pencereden düşerek zemine çakıldı

Yaralı kadının apartmandan çıkarılışı

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Genç Kadın Yaralı Kadın Kadın Hasta 

-Sağlık ekiplerinden detay
-Panik yaşayan eşten detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Yaralı kadını hayatta tutmak için sağlık ekipleri saniyelerle yarıştı İSTANBUL

- Şişli’de genç bir kadın hava almak için çıktığı pencerede dengesini kaybederek apartmanın 5. katından bahçe katına düştü. Sağlık ekipleri yaralı kadını hayatta tutmak için saniyelerle yarışırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 17.30 sıralarında Şişli, Bozkurt Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, apartmanın 5. katında bulunan pencereye hava almaya çıkan genç kadın bir anlık dikkatsizliği nedeniyle dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 20 metrelik mesafeden zemine çakılan genç kadın çığlık atarak yardım istedi. Çığlıkları duyan apartman sakinleri zeminde bir kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yüksekten düşerek yaralanan kadının eşinin ise büyük bir panik yaşadığı görüldü.
Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen eş sağlık ekiplerini takip ederek hastaneye gitti. (MB- MB-
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