Şişli’de gecekondu çöktü - İSTANBUL

- Genel görüntüŞişli’de gecekondu çöktü - Şişli’de bir gecekondunun çökmesi sonucu göçük altında kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıİSTANBUL – (AA) Şişli’de bir gecekonduda çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, olay İncirdere Caddesi üzerinde meydana geldi.Tek katlı gecekondunun bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmenin etkisiyle gecekonduda yaşayan 2 kişi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtardı. İlk tedavinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.