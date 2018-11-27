Şişli’de freni patlayan otomobil yatak odasına daldı

-Daire sakiniyle röportaj

-Otomobilin kaldırılmasına ait cep telefonu görüntüsü

-Daireden detaylar

-Genel detaylar



( İSTANBUL - ÖZEL)- Vatandaşlardan belediyeye ‘bariyer’ tepkisi İSTANBUL



- Şişli’de freni patlayan otomobil yokuş aşağı kayarak bir dairenin yatak odasına daldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken dairede ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saatlerinde sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin freni patlayarak kaymaya başladı.

Otomobilini durduramayan sürücü can havliyle kendini dışarı atarken kontrolden çıkan otomobil ise sokağın bitiminde bulunan dairenin yatak odasına daldı. Camı kırarak odaya dalan otomobilin askıda kaldığı görüldü.

Kazanın meydana geldiği esnada odada kimsenin bulunmaması ise bir facia yaşanmasına engel oldu. Arabanın bir anda kaydığını belirten sürücü İhsan Karaca, “Arabanın frenleri bir anda boşaldı. Maalesef talihsiz kaza meydana geldi. Tek tesellimiz kimsenin yaralanmaması oldu. İçeride bir kız kardeşimiz varmış. O esnada başka bir odadaymış. Çok şükür bir şey olmadı ona” ifadelerini kullandı. Şişli Belediyesi’nden bariyer koymasını istedik ancak bizi dinlemediler Benzer kazaların yaşandığını ancak belediyenin önlem almadığını vurgulayan Karaca, “Benzeri kazalar burada defalarca yaşandı. Bariyer konmasını istedik. Biz de Şişli Belediyesi’nden bir önlem almasını istedik ancak bizi dinlemediler. Herhangi bir önlem alınmadı halen’’ dedi.

Taşınalı iki hafta oldu, nereye gideceğiz bilmiyorum Kazanın olduğu esnada dışarıda olduğunu söyleyen daire sakini ise, “Hastanede çalışıyordum. Kız kardeşim beni aradı. Duyar duymaz geldim. Böyle bir manzarayla karşılaştım. Taşınalı daha iki hafta oldu. Kız kardeşim okumak için yanıma gelmişti. Ne yapacağız bilmiyorum” diyerek yaşadığı şoku dile getirdi. Freninin patlaması sonucunda daireye dalan otomobil çekici yardımıyla olduğu yerden kaldırıldı. (ÖY-HK-

