Şişli’de evi yanan engelli kadını ve çocuklarını vatandaşlar kurtardı

-Yangın çıkması

-Vatandaşların paniği

-Ekiplerin gelmesi ve müdahale etmesi

--Aktüel kamera-

-Vatandaşların paniği

-Ekiplerin müdahalesi

-Kadının kurtaran Abdullah Er ile röportaj

-Panik yaşayan kadın ve çocukları

-Kadının telefonla konuşması ve bilgi vermesi

-Sokağa dökülen mahalleli

-Kadınla röportaj

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Yakınının arayan kadın, “Bizim ev yandı” demesi duygu dolu anlar yaşattı İSTANBUL



- Şişli’de bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan yürüme engelli kadın ve iki çocuğu vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çocuklarıyla büyük panik yaşayan kadının yakınını arayarak, “Bizim ev yandı” demesi duygu dolu anlar yaşattı. Yangın, saat 15.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi Cami Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki çocuğuyla beraber yaşayan kadının evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli ve Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler beklenildiği esnada evde birilerinin olduğunu fark eden Abdullah Er, koşarak dumanların içerisine girdi. Kadının ve çocuklarını dışarıya çıkartan kahraman genç, onları güvenli bir yere getirdi. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalleli büyük panik yaşadı. Yangının söndürülmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes alırken, kadının evi ise kullanılamaz hale geldi. Yangın anı Ayhan Kaya isimli vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. “Koşa koşa giderek kadını ve çocuğunu yavaşça dışarıya çıkarttım” Kadını kurtaran Abdullah Er, “Çocuklardan biri geldi bana ağabey evimiz yanıyor dedi.

Bende koşa koşa giderek kadını ve çocuğunu yavaşça dışarıya çıkarttım. İki çocuk bir de kadın vardı. Ben kurtardım” dedi.

Evin yanan kadın ise cep telefonuyla yakınları arayarak bilgi verdi. Kadının telefonda, “Bizim ev yandı” demesi duygular anlar yaşattı. Evi yanan kadın, “Yangın esnasında içerideydim. Yangının nasıl çıktığından haberim yok. Komşular yardım etti ama sokağa kadar kendim çıktım. Çocuklarla beraber çıktım” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri yangına ilgili çalışma başlattı.

